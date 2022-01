“Fischi a volontà”: retroscena Milan-Juventus, San Siro non lo perdona

Tanti fischi e cori da parte dei tifosi del Milan durante il match contro la Juventus: i tifosi non perdonano il trasferimento

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Milan e Juventus, su un prato, quello di San Siro, poco adatto a spettacoli di questa portata. Come il confronto tra due giganti come Chiellini e Ibrahimovic, per intenderci. Nonostante ciò, l’importanza di questo match resta la stessa, l’idea della Juve è quella di accorciare sulle squadre che la precedono in classifica. Stesso discorso per il Milan, che non ha intenzione di regalare lo scudetto all’Inter.

Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di Matthijs De Ligt, consegnando il reparto centrale della difesa a Rugani, oltre che a Chiellini. Tanti ex in campo, ma il pubblico di San Siro si è concentrato soprattutto su un centrocampista sul quale la Juve ha deciso di puntare la scorsa estate: Manuel Locatelli. Proprio con la maglia dei rossoneri si è affermato in Serie A e aveva anche segnato un gol strepitoso a quella che oggi è la sua squadra.

Milan-Juventus, fischi e cori per Locatelli

Sono pochi i tifosi presenti allo stadio per assistere a Milan-Juventus, viste le ultime norme. Massimo 5 mila spettatori, e nell’occasione dei fischi e dei cori contro Manuel Locatelli sembravano anche di più. Non è la prima volta che il centrocampista della nazionale italiana ritorna a Milano da avversario, ma le altre volte era con il Sassuolo.

Forse i suoi ex tifosi non hanno digerito il trasferimento alla Juventus. Sta di fatto che all’inizio della partita ha ricevuto anche un cartellino giallo. Molto pesante perché gli farà saltare la prossima partita con il Verona, al rientro dalla sosta.