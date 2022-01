Insigne, il gesto dopo il gol che ha fatto esplodere i social

Lorenzo Insigne ha firmato il 4-1 del suo Napoli contro la Salernitana. Dopo il gol un gesto che ha fatto esplodere il web.

La stagione è ancora lunga, ma è già noto che saranno tanti gli stravolgimenti che prenderanno forma la prossima estate. Tanti contratti in scadenza cambieranno gli equilibri di diversi club di Serie A, a meno non si trovi il modo di porre firme e cambiare nuovamente il futuro di alcuni giocatori. C’è chi, però, è già sicuro di quello che sarà il proprio destino da qui ai prossimo mesi.

L’addio di Lorenzo Insigne al Napoli è un dato di fatto, che troverà effettiva concretezza soltanto alla fine di questa stagione. Il contratto col Toronto è stato già firmato, ed il capitano lascerà la sua squadra per cominciare una nuova avventura in Canada. Una piazza letteralmente spaccata, quella partenopea, tra chi spalleggia Lorenzo per la sua scelta, e chi invece gli ha già dato l’etichetta di traditore. I soldi offerti dal Toronto sono tanti, ma sulla scelta di Insigne di sicuro ha pesato anche la mancanza di un punto di incontro con la società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Insigne firma dal dischetto e dedica tutto ai tifosi

L’amore di Insigne per la sua città è stato testimoniato diverse volte, al netto di quelle che possono essere state le scaramucce che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni. Il popolo napoletano l’ha bacchettato tante volte, e Lorenzo in buona parte dei casi ha sempre fatto valere la sua personalità poco incline a subire passivamente le critiche.

Ma è chiaro che Lorenzo non avrebbe mai voluto lasciare il club, se non per cause di forza maggiore. In questo caso, ovviamente, il mancato arrivo ad un punto comune con il presidente De Laurentiis. Ma c’è ancora tanto da giocare in questa stagione, ed al Napoli servirà il miglior Insigne.

Questo pomeriggio il Napoli è impegnato contro la Salernitana, in una partita che vede gli azzurri dominare nel derby campano. Ad andare a segno proprio lui, Insigne, entrato nel secondo tempo per sostituire Lozano. Il capitano ha firmato il 4-1 dal dischetto, e subito dopo la rete un gesto che ha fatto esplodere il web. “Io ti amo sempre!”, ha detto alla telecamera Insigne, toccando con mano lo stemma del Napoli sulla maglia. Un modo per dimostrare ancora ai suoi tifosi quanto il capitano porterà nel cuore, anche dopo la fine del contratto, la sua squadra del cuore.