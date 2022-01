“Vicino all’esonero”, che ribaltone in Premier: l’ex Chelsea dice addio

Brutte notizie per il tecnico italiano: dopo l’ennesima sconfitta, l’ex Chelsea è pronto a salutare la Premier, il club pronto ad esonerarlo

Che la Premier League sia un campionato difficile e sempre imprevedibile, non è certo un mistero. Soprattutto per un tecnico esperto e navigato al calcio di ‘Sua Maestà’, come Claudio Ranieri.

L’ex tecnico di Chelsea, Leicester City e Sampdoria (tra le altre) è tornato quest’anno in Inghilterra, dove ha raccolto la guida tecnica del Watford. Un arrivo che, però, non ha sortito gli effetti sperati dalla dirigenza londinese.

Dal suo ritorno in Premier (il 4 ottobre 2021), Ranieri ha portato a casa soltanto nove punti: un bottino troppo esiguo per sperare in una salvezza dei giallorossi, relegati al penultimo posto della Premier League.