“E’ stata una mancanza di rispetto”: Insigne, la rivelazione del DS spiazza

Insigne si trasferirà a Toronto a partire dalla prossima stagione. La decisione del capitano del Napoli ha fatto molto discutere.

Dopo la negativizzazione dal Covid-19 di due calciatori, la Salernitana scenderà in campo oggi al Maradona per sfidare il Napoli nel derby della Campania. I granata restano in fortissima emergenza, visto gli infortuni e i sei giocatori che ancora non sono guariti dal Coronavirus.

Colantuono ha affermato che alcuni calciatori scenderanno in campo solo per onor di firma. Il tecnico dovrà fare a meno dell’infortunato Ribery e cercherà di recuperare almeno Simy. Questa situazione di costante emergenza ha un po’ smorzato l’entusiasmo in casa Salernitana sorto dopo l’arrivo del nuovo presidente Iervolino.

Il nuovo patron ha ingaggiato Walter Sabatini come direttore sportivo per cercare di centrare una salvezza che sarebbe miracolosa. Il dirigente ha rilasciato un’intervista a ‘Il Mattino’: “Spalletti? Lui è il mio genio che può essere fino in fondo solo con me. Lo vedrò oggi, ma non può mai essere un nemico”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sabatini: “Il presidente del Toronto ha mancato di rispetto ad Insigne”

Sabatini si è poi soffermato anche sul passaggio di Insigne al Toronto: “E’ stato preso dopo che il presidente ha visto Transfertmarkt? E’ stata una mancanza di rispetto. Non ha visto le grandi giocate di Insigne? Ha sbagliato ad andarci, è giovane, è il capitano del Napoli, il 10 dell’Italia. Ma adesso è così. Se guadagni 5 che bisogno hai di volerne 8?

LEGGI ANCHE >>> “La prossima settimana…”: Napoli, accordo raggiunto col club

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Siamo davvero fragili in questo momento, questo non è più calcio. Spero in una sospensione del campionato fino a quando non torni la normalità. Pronostico su Napoli-Salernitana? Se si fosse giocato tra un mese avrei visto molto male gli azzurri. Se Spalletti ci fa più di due gol gli tolgo il risulato