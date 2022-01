Milan e Juventus fanno felice il Napoli: parità assoluta a San Siro

Tra i due litiganti il terzo gode: Milan e Juventus si danno battaglia a San Siro ma non si superano, il Napoli ora è secondo

Partita molto intensa a San Siro tra Milan e Juventus. Il risultato finale è quello di uno 0-0 che, forse, delude le aspettative. Forse già si poteva intendere qualcosa con le condizioni del campo di gioco. Le prospettive del match erano rivolte tutte al dibattito calcistico tra Giorgio Chiellini e Zlatan Ibrahimovic, due colossi del calcio italiano. Tuttavia, è durata poco meno di mezz’ora la partita dello svedese, sostituito per infortunio da Giroud.

Accoglienza da dimenticare per Manuel Locatelli, per il quale i tifosi rossoneri hanno intonato cori e fischi per il ritorno da ex con la maglia della Juve. Uno 0-0, comunque, che porta i bianconeri a non ridurre lo svantaggio sul Milan, ma anche sull’Atalanta che ieri ha pareggiato con la Lazio. Per i rossoneri non c’è il rilancio dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia.

Milan-Juventus 0-0, la sintesi del match

La partita è fin dai primi minuti molto dura, maschia. La prima occasione capita sui piedi di Rafael Leao al 20′, che come una furia prima si libera dopo uno scambio con Ibrahimovic e poi scarica il destro verso Szczesny che para con una mano. Le altre due occasioni vere del primo tempo sono entrambe di Davide Calabria, al ritorno da titolare, con due tiri dalla lunga distanza che finiscono fuori, non lontane dalla porta del polacco.

Nella ripresa, Morata prova a suonare la carica ma il suo colpo di testa finisce fuori alla destra di Maignan. La partita, ricca di intensità e contrasti a centrocampo, va a folate. E una di quelle che avrebbe potuto sbloccarla è quella di Theo Hernandez al 63′: sombrero su Cuadrado nella propria metà campo e corsa conclusa col tiro, bloccato da Szczesny. Proteste anche per un contatto in area con Morata protagonista, ma per Di Bello non c’è nulla. Nel finale regna più la voglia di non scoprirsi troppo, per quanto la stanchezza abbia dato qualche spunto offensivo. E lo 0-0 premia soprattutto il Napoli che ora è secondo.

La classifica

Inter 53*, Napoli 49, Milan 49, Atalanta 43*, Juventus 42, Roma 38, Fiorentina 36*, Lazio 36, Verona 33, Torino 32*, Sassuolo 29*, Empoli 29, Bologna 27*, Spezia 25, Udinese 24*, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliati 17, Genoa 13, Salernitana 10*