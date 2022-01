Empoli-Roma, l’arbitro riprende Mourinho: stavolta la reazione spiazza tutti

Piccolo inconveniente non chiarito durante l’intervallo di Empoli-Roma, alla ripresa della sfida, chiusasi nel primo tempo per 1-4.

Non c’è stata storia durante i primi 45′. La Roma ha asfaltato l’Empoli in trasferta con un poker, dal quale i rivali toscani non si sono mai ripresi. Grande protagonista l’inglese Abraham con una doppietta. In gol però è andato anche il neo-arrivato Sergio Oliveira, alla seconda rete in appena due match con la Roma, e Nicolò Zaniolo, sempre alla ricerca dell’affermazione in giallorosso.

Al di là del pesante passivo, tutto sembra procedere regolarmente e correttamente. Tuttavia, all’intervallo cambia la scena e Mourinho è protagonista di un battibecco, dal quale esce chiedendo scusa.

Il tutto lo racconta ‘DAZN’ in diretta come retroscena, prima che le formazioni si schierino in campo per la seconda parte della sfida.

Empoli-Roma, battibecco tra Mourinho e l’arbitro: il motivo

Come riferisce l’emittente televisiva, la Roma è rientrata tardi dagli spogliatoi, alterando così l’inizio del secondo tempo della sfida. Un ritardo che non trova una giustificazione e infatti l’arbitro Fabbri si avvicina al tecnico Mourinho per chiedere spiegazioni e tra i due c’è un veloce battibecco/scambio di opinioni.

