Calciomercato Cagliari, colpo dal Napoli: Mazzarri esulta

Il Cagliari continua ad essere molto attivo sul mercato: vicina alla chiusura l’operazione che fa esultare il tecnico Mazzarri.

Il pareggio rimediato contro la Fiorentina domenica ha avuto un gusto agrodolce per il Cagliari: il rigore sbagliato da Joao Pedro, infatti, ha vanificato la possibilità di ottenere una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Il punto guadagnato, in ogni caso, ha permesso alla squadra di portarsi a -1 dal Venezia quartultimo. Ecco perché il club in queste ore intensificherà le trattative volte a migliorare la rosa a disposizione del tecnico Walter Mazzarri.

Nel mirino, in particolare, c’è Faouzi Ghoulam: la trattativa con il Napoli procede spedita e, come riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro di posta. L’algerino fin qui ha disputato appena 9 presenze con la maglia azzurra (287 minuti complessivi) e in Sardegna andrà a recitare un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Mazzarri.

Oltre al terzino sinistro, il club sta chiudendo pure l’operazione riguardante Daniele Baselli: il centrocampista, finito ai margini del Torino dopo lo sbarco in panchina di Ivan Juric, a breve sosterrà le visite mediche firmando poi il contratto che lo legherà ai rossoblù fino al termine del campionato con opzione biennale.

Cagliari, arriva Faouzi: possibile la cessione di Nandez

Acquisti importanti, che si aggiungono agli ingaggi di Matteo Lovato (dall’Atalanta) e di Edoardo Goldaniga (Sassuolo). Dal Toro, inoltre, potrebbe arrivare pure Armando Izzo: il difensore si sta guardando intorno, valutando le numerose offerte pervenute. Al tempo stesso, il Cagliari sta valutando la posizione di Nahitan Nandez.

L’uruguagio, che già nella scorsa estate aveva chiesto di poter andare via e trasferirsi all’Inter, è finito nel mirino del Napoli e del Torino. I sardi sono disposti a darlo via subito, a patto però di ricevere una proposta adeguata dal punto di vista economico (2 milioni subito e riscatto obbligatorio di 15 milioni). Una vera e propria rivoluzione quindi, da completare entro lunedì.