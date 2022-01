Calciomercato Juve, l’attaccante gela i tifosi: “C’è un problema…”

Rimbombano in casa Juventus le parole dell’attaccante. Il giocatore chiama per vivere una nuova esperienza professionale.

La tematica attaccanti è ormai all’ordine del giorno da circa due stagioni in casa Juventus e l’addio di Cristiano Ronaldo, per trasferirsi al Manchester United, ha acuito la necessità di creare una gerarchia e un’idea tattica ancora più precisa. Il tecnico Max Allegri ci sta provando, ma potrebbe avere bisogno di ulteriori elementi.

Uno dei pallini della dirigenza bianconera, da quando ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Marsiglia, è il polacco Arek Milik. Un centravanti puro, che potrebbe fungere da riferimento proprio nella manovra offensiva della Juventus.

Il calciatore chiaramente vedrebbe di buon grado la possibilità di trasferirsi di nuovo in Serie A in un club così importante. D’altronde la sua avventura in Ligue 1 pare attraversare un momento che non lo rende del tutto soddisfatto.

Juventus, da Marsiglia Milik lancia l’S.O.S: ascolteranno?

Intervenuto in un’intervista ai microfoni di ‘Canal+ Polonia’, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo presente. Parole che sanno di infelicità e sono anche un monito per ricercare eventualmente un nuovo club: “Spesso guardo l’orologio e penso che ci sia un problema: in 20 minuti tocco due palloni e sempre spalle alla porta, cerchiamo soluzioni con il mister ma questa situazione fa diminuire la fiducia”.

Forse nemmeno con Sampaoli è scattata la sinergia. Potrebbe andare meglio con Allegri? Chissà. Oltre ai bianconeri, il centravanti potrebbe interessare anche alla Fiorentina, soprattutto se si considera che a fine stagione dovrebbe cambiare squadra Dusan Vlahovic. Al momento, si registra una richiesta di prestito da parte dei bianconeri ma il Marsiglia cederebbe Milik soltanto a titolo definitivo. Uno scoglio che a gennaio potrebbe essere insormontabile.