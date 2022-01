Torino-Gatti, settimana decisiva: Juve e Napoli restano alla finestra

Il Torino fa sul serio per Federico Gatti: nei prossimi giorni l’affondo decisivo, Juve e Napoli restano alla finestra per giugno. L’indiscrezione di SerieANews.com

In Serie B è arrivato in punta di piedi, ma adesso è uno dei profili più apprezzati dalle big di Serie A, e non solo. Federico Gatti ha stregato tutti e può essere il colpo grosso di mercato per il Torino di Ivan Juric, già in questa ultima settimana di gennaio.

Negli ultimi giorni, vi avevamo raccontato di come i granata avessero iniziato a fare sul serio per il giovane centrale del Frosinone. Un fare sul serio, però, condiviso anche dalla rivale Juventus, che punta a Gatti come rinforzo per giugno.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra il Torino ed il Frosinone. I granata proveranno l’affondo decisivo per Federico Gatti, nella speranza di condurlo all’ombra della Mole già in questa ultima settima di gennaio.

Torino all-in per Gatti: Juventus e Napoli restano alla finestra

Attenzione, dunque, alle novità dei prossimi giorni. Il Torino proverà ad avvicinarsi il più possibile ai 7-8 milioni di euro richiesti dal Frosinone per liberare Gatti nel mercato invernale. I primi tentativi dei granata sono andati a vuoto, ma il DS Vagnati prepara l’ultimo assalto.

Dopotutto, il ragazzo risulta essere uno dei desideri principali di Ivan Juric. Un desiderio tanto forte da essere slegato dall’eventuale partenza di Bremer. Anzi, il piano del tecnico croato è di far coesistere i due nella difesa del Toro, con Gatti che andrebbe a ricoprire la posizione di terzo, sul centro-destra della retroguardia granata.

Nei prossimi giorni, dunque, il Torino andrà all-in per il centrale ciociaro. La speranza del dei piemontesi è di chiudere quanto prima l’accordo con il Frosinone, per poi delineare l’affare con Dario Paolillo e Luca Carnaghi, agenti ed entourage del calciatore. Anche perché la concorrenza per Gatti si preannuncia spietata, soprattutto in chiave estiva.

Per giugno, Juventus e Napoli sono alla finestra, in attesa di capire come affondare il colpo per Gatti. Sia i bianconeri che gli azzurri risultano essere tra le principali pretendenti al difensore, in vista della prossima stagione.