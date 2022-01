Doccia fredda per Agnelli: notizia improvvisa per la Juventus

La Juventus rimane alla ricerca di un attaccante da consegnare a Max Allegri ma intanto continua a depennare i propri obiettivi di mercato

La merce pagata più a caro prezzo è il gol e la Juventus lo sa bene viste le difficoltà a consegnare l’attaccante richiesto da Max Allegri. I bianconeri pure contro il Milan sono rimasti a secco, confermando le difficoltà offensive. I dati espressi fin qui ne sono testimonianza diretta.

Nel frattempo però si restringe il cerchio all’interno del quale pescare. Nelle ultime ore, infatti, due opzioni sulle quali la Juventus aveva posto l’attenzione sono evaporate.

Juventus, dopo Azmoun sfuma pure Martial: il francese si trasferisce in prestito al Siviglia di Monchi

Due profili seguiti dalla Juventus hanno trovato una nuova sistemazione. Dopo l’iraniano Sardar Azmoun che si trasferirà al Bayer Leverkusen al termine della stagione, ora la dirigenza bianconera dovrà cancellare un altro elemento dalla lista.

Anthony Martial si unirà a breve al Siviglia. Il calciatore francese lascerà il Manchester United per raggiungere la formazione del direttore sportivo Monchi. Gli andalusi hanno sistemato gli ultimi dettagli della trattativa.

Importante la volontà del francese che da tempo ha lasciato intendere le sue intenzioni di cambiare aria. Martial, chiuso allo United, si trasferirà in Spagna a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

L’ex Monaco in questa prima parte di stagione ha segnato soltanto una rete. Proverà a riscattarsi in Liga, campionato in cui confida di scendere in campo con maggiore continuità.

Alla Juventus dunque rimangono sempre meno opzioni per rinforzare la prima linea. I bianconeri continuano a seguire pure Dusan Vlahovic per il quale in serata si è espresso il direttore sportivo della Fiorentina Danielè Pradè ai microfoni di ‘SportItalia’.