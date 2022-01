Calciomercato, Vlahovic alla Juventus: apertura ufficiale della Fiorentina

Il calciomercato della Juventus gira intorno all’attaccante, Pradè lascia aperta la porta ai bianconeri ma solo a determinate condizioni

Ancora un incrocio di mercato tra Juventus e Fiorentina. La storia dei due club continua ad intrecciarsi. Lo scontro avviato dall’operazione Roberto Baggio, sta vivendo continui episodi negli ultimi anni.

I bianconeri, dopo aver prelevato dalla società gigliata Federico Bernardeschi e Federico Chiesa, ora punta senza troppi misteri pure Dusan Vlahovic per il quale la Fiorentina ha ricevuto proposte allettanti che per il momento non sono sembrate interessare al calciatore e ai suoi agenti.

Pradè apre alla Juve: “Vlahovic deve fare chiarezza. No a pagamenti dilazionati, siamo aperti a tutti”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di SportItalia del futuro di Dusan Vlahovic. Il calciatore della Viola è sulla bocca di mezza Europa. “Abbiamo ricevuto offerte importanti per lui. Da parte degli agenti però non abbiamo mai avuto riscontri. Noi siamo rimasti sempre trasparenti nella comunicazione. Vogliamo capire realmente cosa vuole fare il ragazzo. Abbiamo fatto offerte importanti per il rinnovo, siamo disposti anche a rimetterci dei soldi. La Fiorentina non può permettersi di perdere un calciatore come lui a parametro zero”.

Porte dunque aperte, anche alla Juventus: “Le nostre porte sono aperte a tutti. Dovrà dirci qual è la sua scelta. Noi siamo qui e aspettiamo. Il calciatore fino a poco tempo fa non era neppure titolare. Qui è stato trattato da tutti come un figlio. Per lui non vogliamo né pagamenti dilazionati né contropartite”.

Daniele Pradè a poi lasciato intuire che in caso di una sua partenza a gennaio, la Fiorentina ha già individuato il suo sostituto: “Una società deve sempre restare attenta. Teniamo però in considerazione che siamo entrati nell’ultima settimana di mercato”.