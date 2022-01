Calciomercato Sampdoria, il sogno di Giampaolo: la richiesta al club

In casa Sampdoria si guarda al mercato. Marco Giampaolo ha indicato la strada, un nome su tutti per far sognare i tifosi.

Non è cominciata nel migliore dei modi la (ritrovata) storia di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Negli scorsi giorni il club ha deciso di sollevare dall’incarico Roberto D’Aversa, reo di non essere riuscito a dare alla squadra blucerchiata quell’impronta tale da consentire alla piazza di viaggiare in tranquillità verso la salvezza. Ed allora basta, si cambia.

Cosi la dirigenza ha richiamato Marco Giampaolo, che conosce al meglio la piazza di Genova ed ha già tutti gli strumenti necessari per imporsi fin da subito in vista della seconda parte di stagione, dove l’obiettivo è proprio quello di conquistare il prima possibile la permanenza in Serie A. Come detto, però, il primo step del neo allenatore è stato un flop. Sconfitta nello scontro diretto contro lo Spezia, con Daniele Verde decisivo per la vittoria finale. Anche un rosso, rifilato ad Ekdal una manciata di minuti dopo il gol decisivo degli avversari.

Sampdoria, il sogno di Giampaolo è Defrel: la risposta del Sassuolo

Molto passerà dal mercato, dove la Sampdoria sta facendo un grande lavoro di monitoraggio per capire come migliorare la rosa a disposizione del mister. C’è una richiesta, da parte dello stesso Giampaolo, che rappresenta un sogno di mercato. Per lui come per tutta la piazza blucerchiata.

L’allenatore avrebbe infatti espresso – come riportato stamattina dal ‘Corriere dello Sport’ – come obiettivo più che gradito Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo che già da qualche tempo sembra sul piede di partenza. Un rendimento molto altalenante per il classe ’91, che fino ad ora ha collezionato soltanto un gol ed un assist.

Giampaolo lo ha indicato come rinforzo in grado di migliorare sensibilmente la rosa a disposizione. Non è dello stesso avviso il Sassuolo che – si legge – al momento avrebbe escluso la possibilità di cedere il giocatore già in questa sessione di calciomercato.