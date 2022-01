“Cosi non è piacevole…”: Donnarumma-Navas, stavolta l’attacco è frontale

L’alternanza tra Donnarumma e Keylor Navas al PSG continua a generare dubbi e polemiche. Una nuova dichiarazione li farà certamente aumentare.

Da inizio stagione uno dei leit motiv del PSG è l’alternanza tra i pali tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. L’ex portiere del Real Madrid, titolare prima dell’arrivo dell’italiano, non ha affatto mollato il ruolo da numero uno. E lo stesso Pochettino non si è ancora convinto ad affidare totalmente a Donnaarumma le chiavi della porta parigina.

La situazione però ha generato tanti dubbi e tante perplessità. Un ruolo delicato come quello del portiere ha bisogno anche di fiducia e continuità. Cosa che non è certo garantita dall’alternanza. Ora è lo stesso Keylor Navas ad esprimere tutte le sue riserve sulla cosa.

“Per la squadra è sempre un bene avere competizione, ma a livello personale non è una situazione piacevole.” ha risposto Navas in zona mista ad una domanda proprio sull’alternanza. “A entrambi piacerebbe giocare titolari per aiutare la squadra.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma-Navas, i numeri dell’alternanza

Fino a questo momento Navas e Donnarumma hanno giocato più o meno le stesse partita. Il costaricano fino a questo momento ha giocato 18 volte, Donnarumma, che però è arrivato in ritardo alla preparazione causa europei, ne ha giocate ‘solo’ 13.

LEGGI ANCHE >>> “Parlino loro, non io”: Conte, frecciata al club dopo la sconfitta

Il dato interessante riguarda però la Champions League. Nella fase a gironi Donnarumma e Navas hanno giocato tre partite a testa. Per questo c’è molta curiosità circa le scelte di Pochettino in vista del big match contro il Real Madrid.