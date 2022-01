Inter, brutte notizie in arrivo: l’ufficialità gela Marotta e Zhang

Spiacevoli notizie per l’Inter e in particolar modo per Simone Inzaghi. Giunge un apposito comunicato del club nerazzurro.

La sosta Nazionali comincia nel peggiore dei modi per l’Inter. Se in campo le notizie che giungono sono rassicuranti e anzi esaltanti, grazie al primato che i nerazzurri mantengono ormai da settimane, extra-campo è arrivata un’inattesa notizia.

Nel pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale l’Inter ha reso nota la positività al Covid-19 dell’allenatore Simone Inzaghi.

“FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, recita l’annuncio condiviso pubblicamente.

Inter, brutte notizie: Inzaghi positivo al Covid-19

Per il tecnico comincia così il periodo di isolamento, che lo terrà lontano dalla squadra fino alla negatività. Il fatto che ci sia la sosta di mezzo potrà rendere meno pesante l’assenza, ma non meno tranquillo l’allenatore, che avrebbe approfittato delle due settimane a disposizione per lavorare su quelle che considera lacune o comunque di rivolgersi con maggiore attenzione anche ai calciatori che in generale hanno meno spazio.

Simone Inzaghi aveva già contratto il virus ad aprile del 2021, quando era ancora l’allenatore della Lazio. A dare l’annuncio nell’occasione fu la moglie Gaia con una storia condivisa su Instagram: “Tutta la nostra famiglia è risultata positiva. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo”. Tuttavia, la consorte fu costretta a dei controlli ospedalieri allo Spallanzani di Roma, mentre in quella circostanza Inzaghi risultò essere asintomatico. Per quanto riguarda il contagio attuale, l’Inter non ha specificato ulteriori novità sulle condizioni del tecnico, ma si attendono comunque aggiornamenti.