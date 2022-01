Calciomercato Atalanta, Gasperini scatenato: l’ufficialità cambia tutto

L’atteso trasferimento dal Sassuolo all’Atalanta è avvenuto: la società bergamasca l’ha comunicato con un sontuoso tweet.

Era atteso ormai da inizio sessione di trasferimenti di gennaio ma l’annuncio è giunto soltanto oggi. Con un tweet e un comunicato, l’Atalanta ha reso noto l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo.

“Il conto alla rovescia è finito”, ha scritto sui social la società orobica, poiché in effetti la trattativa ha impiegato del tempo a vedere la luce.

Da mettere in risalto è la formula del trasferimento e la rende nota l’Atalanta nel suo comunicato di presentazione: “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del calciatore Jérémie Boga dal Sassuolo”.

Atalanta, ufficiale Boga dal Sassuolo: le prime dichiarazioni

Al momento della firma, il calciatore ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali del club: “Ciao a tutti, non vedo l’ora di essere con voi e forza Atalanta! Sono molto felice con la mia famiglia, perché da molto volevamo venire qui e ora siamo contenti che sia successo. Questa è una squadra molto forte, che negli ultimi 5-6 anni ha dimostrato di essere importante in Serie A. Col mio stile di gioco credo che sia il matrimonio perfetto, è la squadra giusta per fare un altro step e provare a vincere qualcosa di importante”.

Dal canto proprio anche il Sassuolo ha voluto congedare il calciatore con un messaggio sui propri canali social: “Ci hai regalato emozioni e giocate straordinarie. Grazie Jeremie e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!”. L’avventura comincerà a febbraio per Boga, appena le squadre rientreranno dalla sosta Nazionali e indubbiamente sarà da subito una pedina fondamentale per mister Gasperini.