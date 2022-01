Mondiali, forze fresche per l’Italia di Mancini: arrivano i rinforzi

Roberto Mancini potrebbe presto trovare un nuovo rinforzo per la sua Italia in vista dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali

L’Italia di Roberto Mancini a marzo disputerà il playoff per accedere alla fase a gironi dei prossimi Mondiali di Qatar 2022. Dopo aver fallito l’accesso diretto attraverso il girone di qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, una tra Portogallo e Turchia. Un match molto rischioso, considerando che si tratterebbe di una finale da giocare fuori casa. Un po’ com’è capitato a Euro 2020 contro l’Inghilterra.

Nei prossimi giorni si svolgerà uno stage che permetterà a Mancini di visionare parecchi giocatori. Un modo per farsi un’idea su chi potrà e dovrà affidarsi a marzo. Il gruppo storico resta quello, ma l’inserimento di altri elementi è possibile e molto dipenderà dalla stagione. Non è escluso, inoltre, che l’Italia potrà contare su giocatori naturalizzati. Emerson e Jorginho hanno fatto le fortune della nazionale nell’ultimo Europeo e il loro attaccamento è ammirevole.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Possibile chiamata in Nazionale anche per #LuizFelipe per lo stage. Il centrale della Lazio è stato visionato più volte dal Ct #Mancini e dal suo staff nelle ultime gare. 🇮🇹 https://t.co/TK2W7cqeLg — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2022

Italia, nuovo rinforzo per Mancini in vista dello stage

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, anche un altro brasiliano potrebbe presto ‘diventare’ italiano. Si tratta di Luiz Felipe, difensore della Lazio e compagno di squadra di Francesco Acerbi, prima alternativa alla coppia Bonucci e Chiellini a Euro 2020. Ma non solo. Mancini potrebbe anche puntare su altri giocatori, ricordando Joao Pedro che però ha smesso di segnare con il Cagliari dopo la notizia della possibilità di andare in Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Milan e Juventus fanno felice il Napoli: parità assoluta a San Siro

Un altro difensore brasiliano che potrebbe essere naturalizzato a breve è Roger Ibanez, che Mourinho sta spesso schierando titolare alla Roma. Intanto, nelle ultime gare Mancini si è soffermato su Luiz Felipe, osservandolo da vicino insieme al suo staff e potrebbe anche convocarlo per lo stage.