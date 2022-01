Mondiali, Balotelli non si trattiene: il gesto a sorpresa sui social

Mario Balotelli, dopo poco più di tre anni, torna a far parte del gruppo della Nazionale Italiana e il suo gesto sui social non passa inosservato

Mario Balotelli non ha mai nascosto la sua forte volontà di tornare a far parte della Nazionale Italiana. Specialmente dopo che la squadra ha mancato di un soffio la prima possibilità di qualificazione ai Mondiali in Qatar con le sfide giocate a novembre.

Ora all’Italia spettano le gare di qualificazione che prenderanno il via il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. Roberto Mancini ha scelto chi convocare per iniziare a lavorare in questo senso e, tra i convocati per lo stage a Coverciano, è per forza di cose subito balzato agli occhi il nome di Mario Balotelli.

L’attaccante non partecipa agli impegni della Nazionale dal lontano 2018 ma ora il CT azzurro vuole nuovamente scommettere su di lui. Lo scopo principale è quello di trovare un giocatore che possa trascinare l’Italia a suon di gol. La foto pubblicata da Balotelli sui social, allora, a tal proposito non è passata inosservata.

Mondiali, Balotelli non contiene l’entusiasmo per la chiamata di Mancini: il gesto social arriva a sorpresa

L’Italia intera ricorderà la doppietta segnata da Mario Balotelli contro la Germania (la stessa Nazionale che soli due anni dopo vinse i Mondiali) in semifinale dell’Europeo datato 2012. Grazie ai suoi gol, infatti, gli azzurri guidati da Prandelli riuscirono il 28 giugno a firmare per la loro presenza nella finale della competizione. L’esultanza di Balotelli, dopo aver segnato la seconda rete, diventò subito virale.

L’attaccante italiano, allora tra le file del Manchester City, si tolse subito la maglietta e restò bloccato, con fisico statuario, a mostrare i muscoli dopo ciò che aveva compiuto. In un attimo i suoi compagni lo accerchiarono festeggiando. Proprio quella stessa foto, allora, Balotelli ha voluto mostrare sul proprio profilo ‘Instagram’, non trattenendosi dopo la convocazione di Mancini per lo stage a Coverciano. Quei tanti puntini di sospensione, accompagnati da un cuore azzurro, posti nella didascalia non lasciano molti dubbi sul suo stato d’animo.