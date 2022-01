Inter, colpo di scena per i tifosi: comunicato ufficiale del club

Manca sempre meno per la sfida tra Inzaghi e Pioli e l’Inter parla del derby contro il Milan: il comunicato riguarda specialmente i tifosi

La Serie A, dopo aver visto concludersi anche la 23esima giornata, si è fermata per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. La pausa farà riprendere fiato ai club e permetterà di prepararsi al meglio in vista dei prossimi match.

Primo tra tutti e più atteso è forse proprio il Derby di Milano, tra Inter e Milan. L’incontro/scontro tra i cugini nerazzurri e rossoneri non ci sarà il 6 febbraio, com’era stato inizialmente previsto, ma la gara si svolgerà il 5 febbraio (per tutta una serie di incastri da dover attuare con i numerosi impegni). Un giorno prima dunque e alle ore 18:00.

Come comunicato, in una nota ufficiale da parte dell’Inter (padrona di casa per questa gara di ritorno), cambierà salvo imprevisti anche la capienza dello stadio. Il Derby della Madonnina infatti vedrà tornare la capienza al 50%. Non più solamente cinquemila spettatori sugli spalti, ma uno stadio pieno a metà.

Inter-Milan, ci sono la data e l’orario, ma anche la decisione sulla capienza: torna il 50% per i tifosi

L’Inter, dunque, ha fatto sapere in via ufficiale tramite un comunicato che: “La sfida tra Inter e Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00. È il derby, e basta questo. Ma è anche una partita fondamentale per il percorso stagionale della squadra di Inzaghi. San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza”. Per qualsiasi restrizione il club si impegnerà a rimborsare totalmente i tifosi.

Inoltre, la vendita dei biglietti si svolgerà online e sarà divisa in più fasi: “Di seguito i dettagli delle quattro fasi di vendita, che riguarderanno prima gli abbonati alla stagione 19-20, poi i Soci InterClub 21-22, quindi i titolari SiamoNoi per concludere con la vendita libera per tutti. La prima fase di vendita biglietti Inter-Milan prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 25 gennaio e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20. La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di giovedì 27 e riguarderà i soci Inter Club 21/22. L’ultima fase di prevendita riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento completata. Vendita libera dal 1 febbraio”.