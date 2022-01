Calciomercato Atalanta, la decisione di Percassi mette nei guai Gasperini

Calciomercato Atalanta, apertura di Percassi all’ipotesi della cessione: il big può partire, ma la decisione complica la vita a Gasperini

Ora sembrerebbe esserci l’apertura dei vertici dell’Atalanta per la cessione del big. La sua possibile partenza, in direzione Milano, però non renderebbe la vita semplice a Gian Piero Gasperini.

Da un lato dunque il direttore sportivo dell’Atalanta, Antonio Percassi, apre a una possibile cessione di Robin Gosens all’Inter, che appare fortemente interessata al centrocampista. Dall’altro ci sarebbe anche l’ok di Steven Zhang all’arrivo del giocatore, anche se l’operazione dovesse comportare un maggiore sforzo economico. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’Inter, quindi, sfida ora apertamente il Newcastle che da tempo segue il profilo di Gosens e che avrebbe avanzato nei suoi confronti anche un’offerta per l’ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus. Il tedesco, però, con l’interessamento dell’Inter potrebbe restare in Serie A e continuare a giocare per la zona alta della classifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Atalanta, c’è l’apertura alla richiesta dell’Inter: si lavora al possibile trasferimento di Gosens

Robin Gosens è attualmente ancora ai box, pur avendo ripreso il lavoro di allenamento, per un infortunio alla coscia che lo tiene out dal 29 novembre 2021. Ora, dunque, oltre al forte interessamento del Newcastle, su di lui spunta anche quello dell’Inter. L’obiettivo è trovare una valida alternativa a Ivan Perisic, con cui risulta difficile trovare un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il primo regalo per Stefano Pioli arriva oggi

Oltre ai nomi di Kostic, Digne e Telles, dunque adesso si fa calda anche la pista che porta a Gosens. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero già stati contatti tra l’Inter e l’Atalanta. Gosens risulterebbe il sostituto ideale, avendo anche già conoscenza del campionato italiano di massima serie. Inoltre, Simone Inzaghi sarebbe risultato decisivo nella richiesta specifica del profilo di proprietà della Dea. Il giocatore è valutato dal suo club circa 35 milioni di euro: potrebbe arrivare a Milano con un prestito e la chiusura definitiva potrebbe essere effettuata a giugno.