Calciomercato Milan, il primo regalo per Stefano Pioli arriva oggi

Calciomercato Milan, Pioli può sorridere: atteso per la giornata di oggi il rinforzo per l’attacco rossonero

Il Milan sta puntando a trovare rinforzi per il proprio reparto offensivo, con l’intenzione di riuscire a dare cambi sicuri specialmente a Ibrahimovic e Giroud. Previsto, dunque, per oggi l’arrivo del giovanissimo attaccante, punta centrale, della Stella Rossa.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ è ormai tutto fatto per l’arrivo di Marko Lazetic a Milano. La giovanissima punta centrale, classe 2004, arriva dalla Stella Rossa e nel corso di questa stagione ha giocato, tra le diverse competizioni, 21 match e ha segnato 7 gol (di cui 14 presenze e 4 gol nella serie B serba con la maglia del Graficar Belgrado).

L’investimento è costato al Milan 3 milioni di euro più bonus. Un investimento fatto specialmente per accrescere il suo valore in vista del futuro, data la sua giovanissima età. L’appena 18enne sarà perciò fin da subito a disposizione di Stefano Pioli.

L’operazione di calciomercato da circa 3 milioni di euro, quindi, prevede secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, che il giovane attaccante sbarchi a Milano già nella giornata odierna. Per Marko Lazetic è infatti prevista la firma di un contratto quinquennale. Il club rossonero ci punta e vuole arrivare a fare un investimento anche in ottica futura.

Sarà quindi con ogni probabilità presente in panchina già a partire dal Derby contro l’Inter, previsto il 5 febbraio alle ore 18:00. Il Milan ha però bisogno di rinforzi anche in difesa, specialmente dopo l’infortunio di Simon Kjaer e il sembrerebbe breve stop di Tomori. Qui, come per l’attacco, Maldini e Massara starebbero cercando un profilo che sia sempre giovane e che risulti essere anche un investimento in ottica futura. In uscita restano invece Pellegri, che non verrà riscattato dal Monaco, e Castillejo, che può raggiungere la Sampdoria.