Non solo Vlahovic, la Juve piomba subito su un centrocampista

Nuovo centrocampista per la Juve in arrivo già nella sessione di mercato in corso. Resta viva la possibile cessione di Arthur all’Arsenal: Allegri avrebbe già individuato il sostituto del centrocampista brasiliano

L’Arsenal è pronta a irrompere con forte decisione su Arthur in vista dei prossimi giorni. La Juventus aprirà alla cessione del centrocampista brasiliano solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto tra 18 mesi. Impossibile aprire all’obbligo di riscatto, soprattutto dinanzi alla volontà dei Gunners.

La cessione di Arthur obbligherà i bianconeri a correre subito ai ripari per la ricerca del nuovo centrocampista. Allegri avrebbe individuato in Zakaria il giusto sostituto del brasiliano, ma servirà un assalto immediato per battere la grande concorrenza.

Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Borussia Monch., andrà in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. La Juventus potrebbe preparare l’affondo imminente già nel corso dei prossimi giorni. Sono attese novità.

Nuovo centrocampista Juve: non solo Zakaria, c’è anche Rovella

Zakaria prima scelta e Rovella possibile alternativa. Questo il piano della Juventus in caso di un solo addio tra Ramsey e Arthur. Qualora i due centrocampisti dovessero dire addio entrambi a gennaio, si aprirà all’affondo immediato sul doppio colpo a centrocampo.

Zakaria potrebbe completare la linea mediana della Juventus con forza fisica e dinamicità. Rovella, dal canto suo, arricchirebbe il centrocampo bianconero con duttilità tattica abbinata a un’ottima fantasia. Il centrocampista del Genoa potrebbe sposarsi alla perfezione sia in caso di 4-2-3-1, sia in caso di 4-3-3. Giorni caldi e decisivi: si apre alla rivoluzione della Juventus.