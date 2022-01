Calciomercato Juventus, dopo Vlahovic un addio eccellente: il punto

L’arrivo di Vlahovic alla Juventus potrebbe provocare anche un addio in casa bianconera: perché ciò avvenga però dipende tutto dal Barcellona

La Juventus è rimasta a lungo in letargo ma ora sta per piazzare il colpo probabilmente di maggiore effetto del calciomercato. Quantomeno restando in ambito nazionale. L’ingaggio di Dusan Vlahovic, su cui erano concentrate le attenzioni di vari club europei, fa fare il pieno di gioia a Max Allegri e a tutti i tifosi bianconeri.

La società di Andrea Agnelli è scesa in campo per trattare l’acquisto dell’attaccante serbo di Vincenzo Italiano. Il calciomercato della Juventus potrebbe alzare i ritmi del motore proprio in queste battute finali perché a questo punto potrebbe concretizzarsi anche una operazione in uscita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il Barcellona insiste per Alvaro Morata: i bianconeri lo danno via ad una condizione

L’ingresso di Dusan Vlahovic potrebbe aprire la porta d’uscita ad Alvaro Morata. Nessuna equazione logica perché il calciatore spagnolo potrebbe restare bianconero anche fino al termine della stagione tuttavia su di lui rimane forte il gradimento di Xavi.

L’ex centrocampista lo vorrebbe nel suo Barcellona, impegnato nella rincorsa alla qualificazione in Champions League. I blaugrana hanno mostrato interesse nei confronti dell’ex Real e Atletico già nelle passate settimana ma l’impossibilità a trovare un attaccante ha congelato qualsiasi trattativa, che tuttavia adesso potrebbe entrare nel vivo.

La Juventus lascerebbe partire il calciatore però soltanto davanti ad un’offerta, vale a dire che il Barcellona sia disposto ad accollarsi metà della cifra che i bianconeri devono versare all’Atletico Madrid per il suo prestito. Cifra che si aggira intorni ai 5 milioni di euro. In questo caso, e dietro il pagamento della parte d’ingaggio restante da qui a giugno, il calciatore potrebbe anche fare le valige per tornare anzitempo in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, addio Vlahovic: Commisso piazza il sostituto

Sono otto le reti realizzate fino a questo momento da Alvaro Morata in questa stagione. Lo spagnolo ha siglato 5 gol in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia. L’attaccante ha collezionato 29 presenze.