Calciomercato Fiorentina, addio Vlahovic: Commisso piazza il sostituto

La Fiorentina rischia seriamente di perdere Vlahovic nelle ultime ore di calciomercato: i viola hanno già individuato il successore del serbo

La Fiorentina potrebbe essere al centro del calciomercato nelle ultime ore della sessione invernale. L’uomo più richiesto è Dusan Vlahovic. Il calciatore sembra ora molto più vicino alla Juventus che sta rompendo gli indugi per battere la concorrenza ed assicurarsi uno dei giovani attaccanti più forte in circolazione.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, i viola hanno bisogno di consegnare una nuova punta a Vincenzo Italiano per la seconda parte di stagione. Già svelato il nome dell’attaccante chiamato a continuare a far sognare Firenze raccogliendo un’eredità pesante.

Fiorentina, pista calda per la sostituzione di Vlahovic: si punta Arthur Cabral del Basilea

Sono ore frenetiche per la Fiorentina. La società viola ha chiesto a Dusan Vlahovic di uscire allo scoperto. Sul calciatore serbo è forte il pressing della Juventus e Daniele Pradè in onda su ‘Sportitalia’ non ha chiuso le porte al club bianconero.

I viola, dovesse partire immediatamente il calciatore che finora ha fatto le fortune di Vincenzo Italiano, dovrà chiudere per l’arrivo di un profilo adatto a sostituirlo.

La formazione gigliata avrebbe già individuato il profilo con cui sostituirlo. Secondo quanto scritto da ‘Tuttomercatoweb’, il brasiliano classe 1998 Arthur Cabral è una pista molto calda per la successione di Vlahovic.

Il portale parla anche di cifre. Sarebbe una operazione da 14 milioni di euro più altri due di bonus. Tutto ciò mentre la Juventus sta preparando un’offerta da 60 milioni di euro per impreziosire l’attacco di Allegri con Vlahovic.

Arthur Cabral, in questa prima parte di stagione, ha siglato 14 reti in 18 partite con la maglia del Basilea nel campionato svizzero. L’attaccante nato a Campina Grande ha un contratto fino al 2023 con la formazione in cui gioca pure l’italiano Sebastiano Esposito. Cabral è arrivato al Basilea a luglio 2020 dal Palmeiras in cambio di 6 milioni di euro.