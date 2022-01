Calciomercato Genoa, ora Blessin può esultare: “Più gioca, meno costa…”

Il Genoa vuole l’attaccante, Blessin può sorridere: si studia la formula migliore per ottenere la massima resa dall’operazione

Il Genoa, in questa stagione in corso di Serie A, ha riscontrato diversi problemi. Uno spicca però più di tutti gli altri: la squadra ha infatti segnato fin qui pochissimi gol in campionato. Questo l’ha portata ad ottenere solamente 13 punti in classifica, piazzandosi così al momento al 19° posto.

Il nuovo allenatore, arrivato da pochissimo (19 gennaio) sulla panchina del Genoa dopo la breve gestione di Shevchenko, ha le idee chiare: per Blessin servono rinforzi che diano solidità alla squadra. Ma soprattutto serve chi sia in grado, sotto porta, di realizzare quei gol che stanno decisamente mancando al club.

Ecco perché in ottica calciomercato il nome fin da subito associato ai grifoni è stato quello di Roberto Piccoli, giovanissimo attaccante dell’Atalanta. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore sta già svolgendo le visite mediche. Manca ormai pochissimo per rendere ufficiale l’accordo, particolare, che i club hanno raggiunto.

Calciomercato Genoa, buone notizie per Blessin: Piccoli sta svolgendo le visite mediche, c'è l'accordo con l'Atalanta

Roberto Piccoli è stato schierato titolare da Gasperini, nella sfida contro la Lazio di sabato 22 gennaio, a causa dell’indisponibilità di Zapata, Muriel, Malinovskyi e Ilicic. L’attaccante classe 2001 è considerato dalla Dea un tesoretto per il futuro ma l’obiettivo ora è quello di farlo giocare il più possibile in prestito in un altro club di Serie A prima di consacrarlo all’interno delle proprie file. Ed è proprio qui che subentra il Genoa.

Piccoli sta infatti in questo momento svolgendo le visite mediche con il club ligure e le due parti sono pronte a stilare un accordo particolare, rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Atalanta e Genoa, infatti, hanno stabilito che più l’attaccante giocherà più si abbasserà il suo costo. Il prestito dunque sarà sicuramente oneroso ma le cifre verranno stabilite in base a quanti minuti di gioco troverà.