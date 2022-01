“Non se lo aspettava”: Vlahovic, la rivelazione che spiazza tutti

Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Dusan Vlahovic: arriva anche la rivelazione che spiazza tutti

È decisamente Dusan Vlahovic il protagonista di queste ultime ore nel mondo della Serie A. Questa volta non per una sua prestazione degna di nota, da ricordare per i gol che è in grado di segnare, ma perché ha ripreso fortemente forza la possibilità di un suo passaggio alla Juventus.

Juventus e Fiorentina, quindi, stanno lavorando per trovare un accordo che accontenti entrambe le parti. L’obiettivo dei bianconeri è quello di riuscire a portare Vlahovic a Torino quanto prima, per evitare che si arrivi agli ultimi giorni di calciomercato.

Il giocatore ha aperto alla cessione alla Juve, la Viola invece dal canto suo ha dichiarato di aver aperto le porte a qualsiasi club, anche a quello bianconero, ma per una cifra che si avvicini ai 70 milioni di euro. Ora arriva anche un’altra indiscrezione, che riguarda più da vicino il serbo.

Intreccio Juventus-Fiorentina, la stampa viola rivela: neppure Vlahovic se l’aspettava

L’attaccante classe 2000 andrà in scadenza con il club viola il prossimo anno, il 30 giugno 2023. La Juventus, però, non intende aspettare e lo vuole già a Torino nelle prossime ore. Mentre, d’altra parte, la Fiorentina non intende perderlo a zero tanto da aver aperto anche a una cessione a favore dei bianconeri. Secondo il ‘Corriere Fiorentino’, proprio quest’ultima decisione presa dalla Viola, avrebbe spiazzato lo stesso Vlahovic in primis.

Neppure l’attaccante si sarebbe aspettato che l’operazione potesse effettivamente decollare, ma soprattutto non si sarebbe aspettato di ritrovarsi nuovamente al centro di un turbinio di notizie. Lo sprint decisivo sarebbe arrivato proprio dagli ultimi incontri che ci sono stati tra la dirigenza della Fiorentina, con Rocco Commisso prima e con Joe Barone poi, e l’entourage del giocatore. Incontri che hanno portato a nulla di fatto, tanto da convincere la società a venderlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero.