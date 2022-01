Calciomercato Juve, l’agente è in città: colpo di scena in vista?

L’arrivo in città dell’agente potrebbe avere ripercussioni sul mercato. Le priorità della Juve rischiano a questo punto di cambiare.

La Juve ha fatto capire che questa ultima settimana di mercato sarà molto scoppiettante. Tante le situazioni, sia in entrata che in uscita, che saranno risolte a stretto giro, con le altre che comunque impegneranno la dirigenza bianconera fino all’estate.

In attesa dell’ormai certo colpo Vlahovic, la Juve sembrava interessata a tentare anche il colpo Dembélé in vista dell’estate. Il calciatore a parametro zero, visto il grande esborso per l’attaccante serbo, poteva essere una soluzione ideale. Soprattutto se accompagnata dalle cessioni, con conseguente liberazione del monte ingaggi, di elementi da tempo considerati fuori dal progetto come Rabiot o Ramsey.

Ad alimentare le speranze della Juve è arrivato lo stesso agente di Dembélé che, dopo un lunghissimo tira e molla, secondo Sport, sarebbe pronto ad incontrare la dirigenza del Barcellona per negoziare una soluzione in uscita.

Juve, Dembélé a zero: troppa concorrenza

Qualora, come probabile, dovesse consumarsi lo strappo, la Juve si troverebbe però a dover fare i conti con una foltissima concorrenza. Il francese infatti gode di moltissimi ammiratori in giro per l’Europa.

Oltre ai bianconeri, Dembélé interessa anche a Paris Saint-Germain, Chelsea e Tottenham, tutte e tre pronte ad offrire al calciatore un eventuale ingaggio importante. La Juve, dal canto suo, anche risolvendo diverse situazioni in uscita difficilmente potrebbe pareggiare le offerte delle altre big d’Europa.