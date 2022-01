“Operazione ideale”: Icardi in Serie A (non alla Juve), colpo di scena

Dopo l’operazione Vlahovic è pronto a smuoversi il mercato in Serie A. La cessione di Dusan alla Juve può portare una clamorosa operazione.

Mancano pochi giorni alla fine della sessione di calciomercato invernale di Serie A. I top club italiani sono pronti a scatenarsi sul mercato e le prossime ore potrebbero essere decisive per alcune operazioni.

Il sempre più probabile passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus può cambiare il mercato ed anche la Fiorentina deve ora attivarsi per provare possibili alternative sul mercato.

I viola si sono già cautelati con l’arrivo di Piatek, ma Commisso potrebbe effettuare qualche altro colpo per placare l’insoddisfazione dei tifosi, delusi per l’ennesima cessione alla rivale (nemica).

Brovarone consiglia alla Fiorentina un grande ritorno in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l’agente Bernardo Brovarone ha parlato delle operazioni viola, dell’imminente cessione di Vlahovic e di chi potrebbe essere il giocatore ideale per l’attacco della squadra guidata da Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi in prestito con diritto di riscatto dal Psg. Il calciatore doveva andare alla Juve, ma l’affare Vlahovic ha cambiato tutto. E’ molto difficile, ma penso che possa essere un opportunità sia per lui che per la Fiorentina”.