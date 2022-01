Calciomercato Salernitana, arriva Diego Costa: si lavora ai contratti

Continua l’opera di rafforzamento della Salernitana da parte di Sabatini. I granata ad un passo dal colpaccio Diego Costa.

Diego Costa-Salernitana, non è più solo un sogno. La trattativa, che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ha subito una clamorosa accelerata nelle ultime ore. Il ds Sabatini ha deciso di affondare il colpo decisivo, offrendo a Diego Costa un ingaggio per i prossimi sei mesi.

L’attaccante classe ’88, che ha recentemente rescisso il contratto che lo legava all’Atletico Mineiro, si sarebbe convinto della bontà della proposta della Salernitana. Potrebbe dare il suo si definitivo già nelle prossime ore una volta limati gli ultimi dettagli del contratto.

L’idea Diego Costa era già balenata nella mente di alcuni club di Serie A lo scorso luglio dopo alcuni mesi di inattività, ma non se ne fece nulla. Adesso, dopo la ripresa dell’attività da parte del calciatore e soprattutto grazie allo sprint di Sabatini, la trattativa per un suo arrivo alla Salernitana sembra essere arrivata ad un punto di svolta positivo.

Diego Costa-Salernitana, i numeri dell’attaccante

L’attaccante porterebbe in dote alla Salernitana un curriculum che non ha bisogno di presentazioni, con ben 186 gol in carriera soprattutto in Spagna e Inghilterra. Diego Costa aveva recentemente ricominciato a giocare all’Atletico Mineiro dopo uno stop di sette mesi susseguente alla fine della sua seconda avventura all’Atletico Madrid.

In questa prima parte di stagione in Brasile, terminata con la rescissione del contratto, l’ex Atletico Madrid è comunque riuscito a portare a casa un campionato e una coppa nazionale del Brasile. Adesso l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo proverà un’altra impresa: salvare la Salernitana a suon di gol.