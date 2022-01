Calciomercato, Juve scatenata: arriva lo scippo al Napoli

Non solo Vlahovic, la Juve è pronta ad un altro colpo di mercato che stavolta potrebbe lasciare a bocca asciutta i tifosi del Napoli.

La Juve sta facendo all-in in questa parte finale di mercato di gennaio. La necessità dei bianconeri di agguantare il quarto posto e la qualificazione in Champions League, stanno spingendo la dirigenza ad intervenire pesantemente sul mercato al fine di regalare quanto prima ad Allegri una rosa competitiva e funzionale.

Dopo il colpo Vlahovic che sembra in dirittura d’arrivo, la società di Agnelli non sembra volersi accontentare. Nel mirino della Juve, come riporta Sky Sport, è finito anche l’uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez. Il classe ’95 è da tempo in uscita dal Cagliari e i sardi sono ben disposti a cederlo. A fronte di un’offerta congrua, naturalmente.

Una bruttissima notizia per tutte le pretendenti di Nandez, tra le quali spicca il Napoli, ma anche Inter e Torino, che si vedono così catapultate in un’asta al rialzo con i bianconeri. Si potrebbe quindi profilare un duello molto acceso tra le quattro pretendenti in questi ultimi giorni di mercato invernale.

Juve, Nandez si può fare. Ma ad una condizione

L’operazione, se si esclude la concorrenza, non è particolarmente complessa dal punto di vista economico o di contratto. La Juve però, a fronte anche dell’ingente spesa che sta per are per strappare Vlahovic alla Fiorentina, si trova di fronte ad un problema.

Nessun innesto a centrocampo se prima non verrà ultimata almeno una cessione. Il maggior indiziato resta Arthur. Il centrocampista ex Barcellona interessa molto all’Arsenal, anche se al momento tra i Gunners e i bianconeri non è stata imbastita nessuna trattativa ufficiale per il trasferimento.