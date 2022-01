Kessié subito dopo Vlahovic: la Juventus ci prova, contatti col Milan

La Juventus scatenata sul mercato, dopo Vlahovic i bianconeri tentano il colpo Kessié: l’indiscrezione di SerieANews.com

Il mercato della Juventus potrebbe non fermarsi allo straordinario ingaggio di Dusan Vlahovic, ormai in dirittura d’arrivo.

I bianconeri, che col serbo daranno ad Alvaro Morata il via libera per accasarsi al Barcellona (il suo agente è già a Milano), tenteranno di piazzare un colpo anche a centrocampo.

Con un nuovo acquisto in quel settore del campo sarebbe possibile lasciar partire anche Arthur, che da settimane ha un ok di massima con l’Arsenal: la Vecchia Signora lavora per accontentarlo e per regalarsi un’altra grande sorpresa.

Non solo Vlahovic, la Juventus ci prova per Kessié: contatti col Milan

Oltre alla trattativa in corso per Nahitan Nandez del Cagliari, i bianconeri, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, hanno allacciato i contatti col Milan per Franck Kessié. L’ivoriano, com’è noto, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno ed è da tempo sui taccuini di diverse big d’Europa.

Anticipare l’addio a gennaio consentirebbe ai rossoneri di monetizzarlo ed evitare un’altra uscita di prestigio a parametro zero, ma non sarà, ovviamente, una trattativa semplice. Rinforzare una diretta concorrente nella lotta per i primi posti non sarebbe il massimo per Maldini e soci, eppure il tentativo della Vecchia Signora c’è, e va registrato.

Vlahovic ha aperto un’ultima settimana di calciomercato che si preannuncia bollente.