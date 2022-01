“Lo vogliono a giugno”: Donnarumma, sorpresa al PSG. Cambia tutto

Un addio al PSG a fine stagione può cambiare la situazione della squadra e di riflesso quella di Gigio Donnarumma.

Stagione definitiva quella attuale per l’argentino Mauricio Pochettino alla guida del PSG. Già da qualche settimana si sono avvicendati segnali d’addio, anche per qualche diversità di visione a livello tattico e di scelte per ciò che concerne il gruppo squadra parigino.

Il tecnico porterà la squadra della capitale francese più in alto possibile per poi lasciare. Il grande obiettivo è ancora una volta la Champions League, ma bisognerà passare per la doppia sfida contro il Real Madrid prima di potersi permettere di sognare in grande.

Mentre la presidenza dello sceicco immagina il nome che possa sostituire Pochettino, per l’argentino si sono già spalancate le porte del futuro e aprono alla Premier League.

PSG, Pochettino via a fine stagione: allenerà in Premier League

Secondo quanto riferisce ‘The Athletic’, il profilo di Pochettino sarebbe il prescelto dal Manchester United. Al momento la squadra che conta sull’apporto di Cristiano Ronaldo è guidata da Ralf Rangnick, ma si tratta di una soluzione momentanea fino al termine della stagione.

L’obiettivo per la panchina è proprio Pochettino, sebbene non sia il solo in lista. Piacciono anche Luis Enrique, oggi commissario tecnico della Spagna, così come Julen Lopetegui del Siviglia e Erik ten Hag alla guida dell’Ajax. Da questa lista uscirà il nome del prossimo tecnico dei Red Devils, ma Pochettino è più alla portata. Il suo attuale vincolo col PSG scade a giugno ed è presente nell’accordo l’opzione per un ulteriore anno, che però entrambe le parti non sembrano intenzionate a voler esercitare. Potrebbe così cambiare anche il futuro di Donnarumma, il cui presente al PSG è stato condizionato al momento dalle scelte di Pochettino, che indubbiamente non l’hanno del tutto visto protagonista.