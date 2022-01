Calciomercato Lazio, il mercato resta bloccato: destinazione rifiutata

Maurizio Sarri vuole liberarsi di un calciatore fuori dai suoi piani. L’obiettivo della Lazio è far cassa, ma si attende una proposta dalla Turchia.

La Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri vuole approfittare degli ultimi giorni di calciomercato invernale per piazzare gli esuberi e trovare una degna sistemazioni ai calciatori fuori dai piani del tecnico.

Tra questi c’è sicuramente Vedat Muriqi. Per l’attaccante furono spesi circa 20 milioni di euro, un investimento che non ha ripagato le aspettative visti i pochissimi gol messi a segno durante l’esperienza biancoceleste. Per questo motivo la Lazio è decisa a sacrificarlo sul mercato per provare a far cassa e recuperare la maggior cifra possibile

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Lazio, Muriqi rifiuta il Saint Etienne

Sul cartellino dell’attaccante si era fionda il CKSA Mosca, ma per il momento la trattativa è rimasta in stand-by. A sorpresa, però, un altro club ha deciso di puntare sulle sue prestazioni sportive. Infatti, il Saint Etienne, club di Ligue 1 ha presentato un’offerta nei giorni scorsi. La proposta, però, è stata rispedita al mittente dallo stesso calciatore. A riferirlo è ‘Il Messaggero’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: “Giocatore convinto”

L’attccante che mai si è ambientato in biancoceleste aspetta, infatti, una offerta dalla Turchia. Il suo obiettivo è tornare in Super Ligue dopo l’esperienza fallimentare in Serie A.