Calciomercato Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: “Giocatore convinto”

Calciomercato Atalanta, la volontà del giocatore sembrerebbe essere chiara: è convinto, problemi in vista per Gasperini

Problemi in vista per il reparto maggiormente offensivo dell’Atalanta. Il giocatore sembrerebbe, infatti, essere convinto e avrebbe accettato di buon grado la proposta arrivata all’Atalanta per il suo trasferimento.

L’Atalanta, già alle prese con diversi infortuni, è impegnata anche nelle trattative di calciomercato. L’Inter ha fatto recapitare il proprio interesse nei confronti di Robin Gosens, centrocampista esterno di sinistra, valida alternativa a Ivan Perisic. Il tedesco è a tutti gli effetti un attaccante aggiunto, stando a quanto ha avuto modo di far vedere vestendo la maglia della Dea.

Ora i contatti sono stati avviati e il club bergamasco apre alla possibilità della cessione. La valutazione fatta dall’Atalanta è di circa 30/35 milioni di euro, stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Inter vorrebbe ottenere un prestito oneroso con riscatto effettivo a giugno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

#Inter–#Gosens: – Giocatore già (stra) convinto della destinazione.

– Il club lavora sulla formula da proporre all’#Atalanta. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 25, 2022

Calciomercato Atalanta, Biasin non ha dubbi: Gosens è convinto dell’Inter

L’Inter, dunque, esce allo scoperto e mostra il proprio interesse su Robin Gosens. Il giocatore è ancora ai box per l’infortunio alla coscia che lo tiene lontano dal campo di gioco dal 29 novembre dello scorso anno. L’obiettivo di Marotta e Ausilio sarebbe però quello di portarlo a Milano in prestito già in questa sessione invernale di calciomercato e di riscattarlo poi a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il consiglio di Adani che può cambiare il calciomercato

Secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Biasin, sul proprio profilo ‘Twitter’, ci sarebbero pochi dubbi sull’attuale situazione: “Inter-Gosens: Giocatore già (stra) convinto della destinazione. Il club lavora sulla formula da proporre all’Atalanta”. L’ultimo tassello resterebbe perciò solo quello di trovare un accordo tra le parti, per ‘strappare’ l’esterno alla concorrenza del Newcastle seriamente interessato a lui.