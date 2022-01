Inter, rabbia dei tifosi verso il derby: arriva il comunicato ufficiale

In queste ore l’Inter è impegnata sul mercato, ma attorno al club nerazzurro si è aperto un fastidioso caso con i propri tifosi.

Storicamente l’Inter è una delle squadre più seguite in Serie A ed anche in questa stagione il club campione d’Italia in carica è quello che porta maggiore affluenza da parte dei tifosi.ù

Simone Inzaghi ed i suoi calciatori hanno nel pubblico di San Siro il ‘dodicesimo uomo’ in molti dei match di casa e c’era grande attesa anche per il prossimo impegno dell’Inter, il derby di Milano con i ‘cugini’ del Milan.

A causa della pandemia e del nuovo aumento di casi il Governo ha nuovamente cambiato le regole riguardo l’accesso agli stadi e questa situazione porta ad importanti cambiamenti. L’Inter negli ultimi giorni ha annunciato il ‘modus operandi’ per la vendita dei biglietti nel derby, ma la società non è stata apprezzata.

Inter, comunicato della Curva Nord contro la società

La Curva Nord, storica frangia della tifoseria nerazzurra, ha rilasciato un comunicato nelle ultime ore. I tifosi non hanno gradito le modalità di vendita dei biglietti ed hanno emanato il seguente comunicato:

“Siamo delusi e spiazzati da come è stata gestita la vendita dei biglietti per il derby. Con la capienza al 50 % e la logica dell’1+1 per gli abbonati 2019/2020 i tagliandi si sono volatilizzati e tanti di noi abbiamo perso l’opportunità di prendere il biglietto. Ci rivolgiamo soprattutto al Dottor Marotta, che più volte ha dimostrato attaccamento ai nostri colori. Non vogliamo privilegi o particolare meritocrazia, ma è un discorso logico. Se queste sono le prospettive la Curva Nord non metterà ne striscioni e ne farà una Coreografia per il match più importante dell’anno”.