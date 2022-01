Dalle panchine della Serie A al Barcellona: pronto il colpo sorprendente

Non solo la Serie A è molto attiva sul mercato degli attaccanti. Anche in Spagna i top club sono alla ricerca di rinforzi in attacco.

Mentre in Italia Juventus ed Inter sono alle prese con possibili grandi colpi di calciomercato, anche all’estero i top club sono a caccia di rinforzi. Nelle ultime ore è diventato ‘nome di mercato’ un ex calciatore della Serie A.

Il nome in questione è quello dell’argentino Lucas Boye, centravanti classe 1996 che ha vestito in Italia la maglia del Torino. Il giocatore era considerato tra i giovani talenti del calcio sudamericano ma in Serie A non ha mai ottenuto grande successo.

Cairo lo soffiò ad altre big italiane ed europee ma dopo la prima stagione in più ombre che luci il giocatore fu girato in prestito. Ora Boye ha però preso le sue rivincite e sta catturando l’attenzione del ‘calcio che conta’.

Barcellona e Atletico Madrid sulle tracce dell’ex Serie A Boye

Attualmente Lucas Boye milita tra le file dell’Elche e nel campionato spagnolo ha collezionato 7 reti e 2 assist in 17 presenze di campionato. Sul giocatore c’è il Barcellona da tempo e il club blaugrana pensa al possente centravanti per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di una punta di peso. Freno per entrambi i club nella trattativa è la clausola rescissoria del calciatore, che ammonta a 25 milioni di euro. L’Elche chiede questa cifra per lasciar partire il giocatore ed una cessione in questi giorni di mercato appare complicata.