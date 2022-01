Cagliari, conferme sulla cessione di Nandez: spunta il nuovo attaccante

La cessione di Nandez potrebbe caratterizzare gli ultimi giorni di mercato del Cagliari. Il club isolano valuterà anche l’affondo su un nuovo centravanti. Resta viva l’idea Lapadula

Il Cagliari sarebbe pronto a valutare l’addio di Nandez in maniera immediata. Il centrocampista rossoblù piace particolarmente al Torino e al Napoli, anche se nelle ultime ore l’interesse azzurro sarebbe stato smentito in maniera tassativa.

Occhi puntati anche sul clamoroso inserimento della Juventus che, secondo quanto riportato da “Goal.com”, sarebbe pronta ad affondare il colpo sul centrocampista uruguiano in caso di cessione di Arthur o Bentancur.

Il Cagliari valutare il giocatore circa 18 milioni di euro, la Juventus potrebbe avanzare una richiesta di prestito con diritto di riscatto. Un prestito oneroso con accordo sul riscatto in vista della prossima stagione. Nandez piace particolarmente ad Allegri.

Cagliari, cessione Nandez: la Juventus supera la concorrenza

Come riportato nelle ultime ore, quindi, la Juventus sarebbe balzata in vantaggio sulla corsa al centrocampista del Cagliari. Il club rossoblù aprirà in maniera diretta alla cessione immediata, soprattutto dopo l’arrivo di Baselli. Non solo: il club rossoblù, dopo aver perfezionato la trattativa con il Torino, potrebbe sostituire Nandez con il possibile affondo su Amrabat dalla Fiorentina.

Il sì definitivo del club isolano sull’addio di Nandez arriverà solamente in caso di arrivo di un suo sostituto. Non basterà Baselli per completare la linea mediana dei rossoblù. Il Cagliari dovrà cercare di puntellare la linea mediana per regalare a Mazzarri una valida alternativa alla possibile cessione di Nandez. Per quel che riguarda l’attacco, invece, il Cagliari affonderà il colpo su Lapadula: più defilati i profili di Kaio Jorge e Zaza.