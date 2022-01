Inter, il consiglio di Adani che può cambiare il calciomercato

L’Inter si muove sul mercato per ottenere rinforzi in vista della seconda parte della stagione, ma anche in ottica futura

L’Inter sta cercando di muoversi al meglio sul mercato di gennaio per ottenere rinforzi che le garantiscano di essere funzionali per il nuovo ciclo intrapreso. L’obiettivo è quello di non intavolare operazioni troppo costose e, a tal proposito, si è espresso anche Lele Adani.

L’Inter pensa a un nome per l’attacco che possa permetterle adesso di avere maggiori garanzie (specialmente dopo l’infortunio di Correa e la partenza in prestito di Satriano) per questa seconda parte di stagione. Gli impegni sono tanti e i nerazzurri non vogliono abbandonare la propria corsa, motivo per cui Inzaghi sta pensando a dei profili funzionali.

Se per l’attacco circola con forza il nome di Caicedo, per la corsia di sinistra ci sono diverse opzioni per andare a coprire l’eventuale partenza di Ivan Perisic a giugno quando il suo contratto scadrà. Circolano diversi nomi, nelle ultime ore con più insistenza si parla di Robin Gosens, eppure Adani ha un pensiero ben preciso sulla situazione.

Calciomercato Inter, il club cerca il sostituto di Perisic: ecco cosa dovrebbe fare la società secondo Adani

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ è stato intervistato Lele Adani. L’ex calciatore, tra le altre anche di Inter e Fiorentina, ha parlato della posizione dei nerazzurri su Ivan Perisic. Secondo lui, infatti: “La volontà di prendere un esterno sinistro? Prima di pensare a prendere qualcuno, bisogna tenersi Perisic. Nessuno fa quel ruolo come lui: è un attaccante, ma corre come un decatleta e ti copre tutta la fascia. Io non vedo nessuno che possa neanche fargli da vice”.

Adani, dunque, non ha dubbi: l’Inter dovrebbe trovare un accordo con Perisic per il rinnovo di contratto. Intesa che però sembra essere tutt’altro che semplice, non essendoci vicinanza sulle cifre di domanda e offerta. In merito al possibile approdo di Caicedo, invece, Adani ha affermato: “Se è una richiesta di Inzaghi, la società deve accontentarlo”.