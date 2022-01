Calciomercato Genoa, Inzaghi aiuta Blessin: arriva l’attaccante

Il Genoa è tra le squadre più attive in questi giorni sul mercato. Dopo il via libera dell’Inter, ci sarà un ritorno nel club ligure.

Il Genoa è tra le più grandi delusioni di questa prima parte della stagione 2021/22. I rossoblù sono penultimi in classifica con appena 13 punti nelle 23 giornate di campionato disputate fino adesso, dove hanno 5 punti di distacco dal Venezia quartultimo che, però, ha una gara in meno.

Sulla panchina ligure di quest’anno si sono seduti già tre allenatori: Ballardini, Shevchenko ed Alexander Blessin. Il tecnino tedesco arriva dal campionato belga, dove ha allenato, con grandissimi risultati, l’Ostenda. All’esordio alla guida del Genoa l’ex allenatore della giovanili del Lipsia ha pareggiato in casa con l‘Udinese.

Il Genoa ha mostrato dei progressi contro l‘Udinese ma non sono bastati ad ottenere una vittoria, che manca dalla sfida contro il Cagliari in trasferta dello scorso settembre. La società si sta muovendo molto sul mercato per rinforzare una rosa che sia in grado di centrare la salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, l’Inter ha dato l’ok per il prestito di Salcedo

Dopo gli arrivi dei vari Piccoli, Yeboah e Calafiori, secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, Eddie Salcedo potrebbe ritornare ad indossare la maglia del ‘Grifone’. Il giovane attaccante ha giocato in questa prima parte di stagione con lo Spezia, dove ha giocato solo 9 partite, ma è di proprietà dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ecco l’attaccante: Marotta chiude il colpo

Il club nerazzurro ha dato il suo consenso per la cessione in prestito al team ligure di Salcedo. All’Inter, di conseguenza, andrà Caicedo. Il colombiano in questi mesi non ha convinto molto Simone Inzaghi, che spera che al Genoa ( la squadra che l’ha cresciuto) riprenda a giocare con una certa continuità.