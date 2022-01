Calciomercato Inter, ecco l’attaccante: Marotta chiude il colpo

Ultima settimana di mercato rovente in casa Inter. Il club nerazzurro è molto attivo in queste ore, soprattutto per il mercato in entrata.

Questi ultimi giorni di calciomercato si sono accesi improvvisamente e le big del calcio italiano hanno realizzato colpi ad effetto. Inter e Juve sono molto attive ed in queste ore il club nerazzurro sta rinforzando la rosa di Simone Inzaghi.

Mentre i bianconeri hanno letteralmente scioccato con l’accordo con il centravanti serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic, l’Inter ha risposto alla grande con un doppio colpo che rinforza eccome la rosa nerazzurra.

In poche ore il club nerazzurro ha prima chiuso il colpo Robin Gosens, in arrivo per circa 22 milioni più bonus dall’Atalanta e poi ha perfezionato l’ingaggio di Felipe Caicedo.

Inter, pronto il regalo per Simone Inzaghi

Come riporta Sky Sport l’Inter ha perfezionato l’arrivo in prestito dell’attaccante ecuadoregno, vecchia conoscenza di Simone Inzaghi. Il tecnico ha allenato Felipe durante la sua bella esperienza alla Lazio.

Nelle ultime settimane il tecnico aveva richiesto una punta ed ora il centravanti è l’ultimo grande regalo del club al tecnico capolista. Sarà uno scambio di prestiti visto che la capolista darà in cambio Eddie Salcedo, in uscita dallo Spezia.