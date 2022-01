Calciomercato Napoli, Spalletti rischia di perdere il suo uomo migliore

Il calciomercato del Napoli può entrare nel vivo la prossima estate. Luciano Spalletti potrebbe perdere uno dei suoi attaccanti migliori.

Victor Osimhen è senza dubbio l’uomo immagine dell’attacco della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, oltre ad essere, ovviamente, il calciatore su cui il tecnico è deciso a fondare il fronte offensivo del futuro. Uno degli uomini migliori, insomma. Un ‘primato’, però, che rischia di compromettere i piani del tecnico e della stessa società partenopea.

Il motivo? Le mire dei top club d’Europa, pronti a tutto pur di averlo in squadra con sé. Nonostante gli infortuni e la positività al Covid-19, il bottino di Osimhen nella prima parte di stagione è stato decisamente ricco. Qualora continuasse su questa strada potrebbe addirittura superare il muro dei venti gol stagionali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, il Newcastle punta Osimhen

Le sue prestazioni sono valse, nelle ultime ore, l’interessamento del ricco Newcastle. Il club di Premier League è pronto ad esaudire le richieste di Aurelio De Laurentiis. Come riferisce il portale ‘Gazzetta.it’, però, il presidente azzurro non è intenzionato a fare sconti.

LEGGI ANCHE >>> “È uscito in lacrime”: Coppa d’Africa, infortunio per il top di Serie A

Il numero uno del club azzurro chiede almeno 70 milioni di euro per lasciarlo partire in estate. Una cifra enorme, ma non impossibile per la nuova ricca proprietà del club inglese, decisa a puntare su un centravanti forte dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic della Fiorentina.