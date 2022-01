Calciomercato Roma, firma in arrivo: Mourinho può esultare

Dopo diversi ragionamenti, la dirigenza della Roma è pronta a blindare uno dei simboli del presente: la firma sul rinnovo è in arrivo.

La ritrovata condizione fisica, la sinergia con i compagni di reparto e la voglia di non mancare i prossimi appuntamenti con la Nazionale di Roberto Mancini sembrano essere la cura per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma si è mostrato in grande condizione nelle ultime uscite e ciò ha convinto ancor di più la società a blindarlo.

La fiducia di José Mourinho nei confronti del calciatore è stata una escalation che adesso renderà il portoghese tra i più soddisfatti per la decisione di trattenerlo ancora in rosa. La questione del rinnovo sarà riaperta non appena terminerà la sessione invernale di calciomercato.

Per blindare il centrocampista e legarlo ancora di più alla causa giallorossa l’intenzione è quella di trasmettergli quanto è importante e quanto il club sia disposto a fare un passo in avanti per lui: avrà il terzo contratto più ricco della rosa dopo Pellegrini, che percepisce circa 5 milioni di euro a stagione, e Abraham che arriva a 4,5 milioni di euro più bonus.

La Roma blinderà Zaniolo: il rinnovo sarà ricco

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, a febbraio ci saranno i primi incontro fra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, per stabilire l’intesa: probabilmente l’accordo sarà fino al 2027, ovvero un quinquennale. Per ciò che riguarda l’ingaggio, ci sarà un upgrade rispetto allo stipendio annuale di 2,5 milioni di euro compresi di bonus.

La Roma conta ad arrivare a garantire al centrocampista offensivo 3,5 milioni di euro più bonus. Un lauto contratto che allontanerebbe gli occhi indiscreti delle big d’Europa. D’altronde, il piano della società pare essere quello di contare sul duo Zaniolo-Abraham per diversi anni, considerata la grande intesa sia in campo che fuori tra i due, la quale sta generando risultati positivi per la squadra tutta.