“Il mio sogno è…”: Vlahovic, il retroscena non piacerà ai tifosi della Juve

La cessione di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è in procinto di realizzarsi e nel capoluogo toscano c’è grande amarezza per la decisione del serbo.

Passare all’acerrima rivale. Dusan Vlahovic è uno dei fuoriclasse che ha vestito la maglia della Fiorentina a compiere il passaggio che probabilmente più fa male ai tifosi della Viola, ovvero il trasferimento alla Juventus.

Era ormai chiaro da tempo che non potesse più proseguire l’esperienza professionale a Firenze, poiché il giocatore voleva compiere un salto in una squadra più ambiziosa e difatti con il suo entourage aveva declinato la proposta di rinnovo.

D’altro canto, la società di Commisso è consapevole da tempo di poter capitalizzare un’importante plusvalenza dalla compravendita del centravanti ed è rimasta negativamente scottata dall’atteggiamento del giocatore sul tema rinnovo. Inoltre, la proposta della Juventus appare irrinunciabile, sebbene porti via Vlahovic dalla Fiorentina a stagione in corso.

Vlahovic alla Juventus, ma sognava il Real Madrid: il retroscena

La repentina notizia sullo scadere della sessione invernale di trasferimenti ha trovato lo sgomento dei tifosi cittadini di Firenze. Una parte del tifo organizzato, ad esempio, gli ha tributato uno striscione molto chiaro: “Il rispetto non si conquista con i goal”. La sensazione è che la scelta del calciatore lasci una ferita tra lui e la piazza che non si rimarginerà.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha intercettato Carmine Laudati, titolare col fratello Gaetano della barberia Casiga, dove Vlahovic è stato cliente fino ad oggi e ha raccontato: “Veniva in serata, a locale chiuso, per evitare la gente. L’ultima volta 15 giorni fa, gentilissimo come sempre. Mi dispiace che vada via, ma il calcio ormai è così. Io sono tifoso del Milan e gli dicevo: “Vieni da noi”, ma lui rideva e rispondeva: “Il mio sogno è andare al Real Madrid, ma non si può mai sapere”. Una rivelazione che amareggia ancora di più i tifosi viola guardando poi all’evoluzione dei fatti.