Italia, un altro infortunio per Mancini: decisione ufficiale

Comincia lo stage dell’Italia a Coverciano, ma Roberto Mancini ha dovuto ancora una volta modificare la lista a causa dell’indisponibilità di Allessandro Bastoni.

La grande novità nel ritiro della Nazionale italiana che prenderà avvio oggi è sicuramente Mario Balotelli. É suo il grande ritorno, dopo un lungo periodo di assenza e diverso tempo di flessione generale nelle prestazioni. Tuttavia, Super Mario non è l’unica né l’ultima novità nei convocati di Roberto Mancini.

Il Ct ha apportato una modifica dell’ultimo minuto, a causa dell’assenza di Alessandro Bastoni dell’Inter. Il difensore nerazzurro ha subito un infortunio last-minute e per tale ragione il tecnico ha optato per Alessio Romagnoli, centrale in forza al Milan.

Pochi giorni fa il giocatore rossonero è risultato finalmente negativo al Covid-19 ed ha potuto quindi riprendere gli impegni col Milan e risultare disponibile anche in Nazionale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Italia, Mancini convoca Romagnoli dopo il forfait di Bastoni

I convocati definiti sono, con due sorprese soprattutto dalla Cremonese quali Carnesecchi tra i pali, Okoli in difesa appena chiamato e Fagioli a centrocampo, oltre a Gian Marco Ferrari del Sassuolo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Alessio Romagnoli (Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus). Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma). Luca Pellegrini (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Rafael Toloi (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, firma in arrivo: Mourinho può esultare

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo). Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio). Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo). Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).