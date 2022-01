“Si va verso la rottura”: terremoto in casa Juventus

Giorni dolci e amari per la Juventus, che sorride per l’arrivo di Vlahovic ma sembra rassegnata a perdere definitivamente una stella.

Gli equilibri economici di una grande società di calcio sono sottili, e l’epoca in cui i presidenti spendevano e spandevano senza pensare al domani si è conclusa da un pezzo. Anche una big come la Juventus deve prestare estrema attenzione al bilancio, e la riprova dovrebbe arrivare proprio in questo mese.

Vero è che il club bianconero ha effettuato un importantissimo investimento, con l’acquisto del serbo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina ormai definito sulla base di circa 75 milioni di euro. Dall’altra però questa spesa sarà senz’altro bilanciata sia dalla formula con cui i soldi verranno erogati sia da alcune cessioni nel prossimo calciomercato estivo.

Vlahovic è un investimento per il presente e per il futuro. Per prendersi un posto nella prossima Champions League, cioè, e per garantire alla squadra i gol necessari per tornare al vertice già dal prossimo campionato. E proprio parlando di presente e futuro la Gazzetta dello Sport svela che il club bianconero starebbe riflettendo sulla possibilità di trattenere o meno a Torino una stella che a giugno andrà in scadenza di contratto. Parliamo naturalmente di Paulo Dybala.

Juventus, Dybala resta o va via? Rischio rottura

Il quotidiano rivela infatti che il futuro della Joya è incerto. La dirigenza aveva raggiunto un accordo con il suo entourage per il rinnovo fino al 2026 a 8 milioni l’anno, ma la necessità di puntare su Vlahovic ha rimandato l’ufficialità a febbraio.

Quando le parti si incontreranno nuovamente, però, c’è anche la possibilità che la Juventus punti a offrire un contratto al ribasso. Le scarse garanzie che Dybala offre dal punto di vista atletico, considerando i numerosi infortuni patiti nelle ultime stagioni, spingerebbe a una proposta da 7 milioni annui fino al 2025.

L’argentino potrebbe interpretare questa nuova offerta come una mancanza di fiducia. E comunque vorrà capire con esattezza se il ruolo centrale nella Juventus del presente e del futuro che gli era stato promesso continuerà a essere suo.

Se così non dovesse essere potrebbe guardarsi intorno o addirittura essere costretto a farlo, dato che esiste la possibilità – seppur remota – che la Juventus abbia addirittura deciso di voltare pagina. E di non fare quindi nessuna offerta alla Joya.

Nessuno oggi può sapere quale sarà il futuro di Paulo Dybala. Quello che è certo, però, è che l’incontro che a febbraio avrebbe dovuto mettere nero su bianco un accordo già praticamente scritto rischia invece di portare alla rottura. E l’Inter resta alla finestra pronta a inserirsi.