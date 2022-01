“Operazione clamorosa”: calciomercato, Cagliari e Lazio al lavoro per l’attacco

Giorni di mercato intensi per la Lazio, che punta a regalare subito a Sarri un’alternativa ad Immobile. Contatti in corso, si può chiudere.

L’obiettivo prioritario, in queste ore, è quello di riuscire a sbloccare l’indice di liquidità attraverso una serie di cessioni. Diverse le trattative che la Lazio sta portando avanti, tese a tagliare gli elementi della rosa che non rientrano più nel progetto tecnico di Maurizio Sarri o che dopo 23 giornate non hanno fornito le risposte sperate dal club.

Denis Vavro è già andato al Copenhagen e adesso il prossimo a partire sarà Vedat Muriqi, il quale anche quest’anno ha dimostrato di essere un oggetto misterioso faticando molto ad imporsi in una realtà competitiva quale è la Serie A. Per lui, dopo l’Hull City e il Cska Mosca, si è fatto avanti il Maiorca: i contatti risultano in corso ed il giocatore si dovrebbe trasferire in prestito oneroso (300 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 13.

In lista di sbarco c’è pure André Anderson la cui ultima apparizione in campo risale al 22 dicembre: da quel momento in poi, 3 panchine e un’esclusione dalla lista dei convocati. Un quadro che lo sta spingendo a prendere in considerazione l’idea di andare via. Da stabilire infine il futuro di Manuel Lazzari, finito nel mirino di Bologna e Torino. Una volta sfoltita la rosa, la Lazio conta di concretizzare diversi colpi in entrata.

Lazio, possibile il ritorno di Keita Balde

In particolare, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de il Messaggero, con il Cagliari si sta parlando di un “clamoroso” ritorno nella capitale di Keita Balde. Il senegalese, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, fin ha disputato una stagione in chiaroscuro con la maglia rossoblù (3 gol e 2 assist in 15 apparizioni) e a Roma andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa a Ciro Immobile.

Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Nel frattempo la dirigenza biancocelestre sta valutando altri profili, compresi quelli di Jonathan Burkardt in forza al Magonza e Benjamin Sesko del Lipsia. Work in progress quindi in casa Lazio: il tempo a disposizione per concludere le operazioni di mercato è sempre meno e Sarri reclama rinforzi a gran voce.