Mondiali, la surreale frase di Infantino sta facendo il giro del mondo

E’ destinata a fare parecchio discutere la frase del numero uno della FIFA Gianni Infantino per ‘giustificare’ i Mondiali ogni due anni.

La FIFA da tempo sta conducendo una battaglia per far disputare il Mondiale ogni due anni. La proposta, che ha incontrato la contrarietà di parecchie federazioni nazionali e della stessa UEFA, continua a rimbalzare a cadenza regolar, con il numero uno del massimo organismo calcistico mondiale Gianni Infantino che invece continua a spingere per realizzarla.

Infantino, come riporta l’ANSA, davanti all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (uno dei più strenui oppositori della proposta, ndr), ha dichiarato: “La questione non è se vogliamo un Mondiale ogni due anni, ma cosa vogliamo fare per il futuro del calcio.”

Il numero uno della FIFA è poi scivolato in questione prettamente politiche, con dichiarazioni che certamente scateneranno diverse polemiche. “In Europa è come se i Mondiali si svolgessero ogni due settimane. Perché i migliori giocatori stanno tutti lì. Ma c’è anche il resto del Mondo!”

Infantino e la frase incriminata sui Mondiali e i migranti

“Il calcio non è solo uno sport, contribuisce a portare anche unità e gioia.” ha dichiarato Infantino prima di arrivare a pronunciare un surreale pensiero. “Dobbiamo includere l’intero mondo, per dare speranza per esempio agli africani in modo che non debbano attraversare il Mediterraneo per trovare forse una vita migliore, ma più probabilmente la morte in mare. Ora forse un Mondiale ogni 2 anni non è la risposta, ma va discusso.”

Una frase accolta con parecchio stupore da parte dei presenti e dagli addetti ai lavori, increduli come Infantino possa aver strumentalizzato un problema serio e di difficile soluzione come le crisi migratorie nel Mediterraneo per giustificare la sua battaglia sul Mondiale ogni due anni.