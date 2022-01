Balotelli, l’annuncio dalla FIGC che farà felice Roberto Mancini

Molti riflettori puntati sul ritorno di Balotelli in nazionale per lo stage del CT Mancini. E adesso arriva anche l’annuncio della FIGC.

C’è tanta curiosità ed attenzione sul ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. L’ex attaccante tra le altre di Inter e Milan sta vivendo un buon momento di forma in Turchia. Con l’Adana, squadra allenata da un’altra conoscenza del campionato italiano, Vincenzo Montella, è risultato decisivo in molte occasioni.

Abbastanza da convincere il CT dell’Italia Roberto Mancini a dargli un’opportunità convocandolo nel prossimo stage della Nazionale in vista del play-off per il Mondiale. Una convocazione che, a detta di alcuni, potrebbe essere propedeutica ad un ritorno in pianta stabile del classe ’90 in azzurro.

L’opinione pubblica si è comunque spaccata. Da un lato chi ritiene Balotelli un giocatore ormai facente parte del passato dell’Italia, non più in grado di fare la differenza e dall’altro chi invece è comunque propenso a credere nell’ennesima rinascita di Super Mario. C’è poi chi, come il presidente della FIGC Gravina, ripone semplicemente tantissima fiducia nelle scelte di Mancini.

Gravina su Balotelli: “Massima fiducia nelle scelte di Mancini”

La posizione del numero uno della FIGC Gabriele Gravina è chiara. “La convocazione di Balotelli l’ho accolta positivamente.” ha dichiarato a margine del Consiglio Federale di quest’oggi. “Come tutte le convocazioni d’altronde. Ho grande fiducia in quello che fa Mancini sul piano tecnico.”

Gravina ha poi ricordato alcuni suoi trascorsi con Balotelli: “Mario ha iniziato con me nell’Under 21. Ricordo che con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto umano. Ripeto, massima fiducia nelle scelte di Mancini.”