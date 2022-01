Infortunio Donnarumma: aggiornamento importante per il PSG

In casa PSG si valutano con attenzione le condizioni di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro sta vivendo un momento particolare.

Gianluigi Donnarumma ha vissuto un 2021 spettacolare tra successi e svolte importanti per la sua carriera. Il giovanissimo portiere ha vinto l’Europeo con l’Italia da protagonista ed è stato premiato a fine anno con il premio Yashin. Questo e non solo per il calciatore che si è trasferito dal Milan al PSG.

L’inizio stagione dell’estremo difensore non è stato facile visto che ‘Gigio’ ha vissuto un’alternanza con l’esperto portiere Keylor Navas ed il tecnico Pochettino è sembrato fin dall’inizio preferire quest’ultimo.

Donnarumma ha vissuto un ultimo difficile periodo visto che ha contratto il Covid e recentemente ha subito un infortunio al polpaccio.

Donnarumma, in arrivo buone notizie riguardo le sue condizioni fisiche

A causa di questo problema fisico Donnarumma ha saltato l’ultima sfida di campionato, match dove è rientrato in extremis Keylor Navas, reduce anch’egli dal Covid. Per il portiere campano sono però in arrivo buone notizie.

Secondo quanto riporta il noto quotidiano transalpino L’Equipè arrivano buone notizie per le condizioni dell’ex calciatore del Milan. C’è molto ottimismo da parte del suo entourage per l’eventuale presenza dell’estremo difensore nel match in programma lunedi contro il Nizza, sfida valida per la Coppa di Francia.