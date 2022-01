Calciomercato Cagliari, doppio colpo dalla Juventus: l’operazione

Non solo le big pensano al mercato: oltre Juventus ed Inter anche il Cagliari di Walter Mazzarri è molto attivo e pensa a rinforzi di livello

Mancano solo cinque giorni al termine del calciomercato, ma improvvisamente i top club si sono svegliati dal torpore ed hanno messo a segno grandi colpi. In particolare Inter e Juventus sono molto attive in questa fase. Non solo i club di prima fascia sono attivi sul mercato.

Il club nerazzurro ha chiuso i colpi Gosens e Caicedo mentre i bianconeri hanno chiuso il ‘colpo dell’anno’ trovando l’accordo per l’acquisto di Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina e tra i più promettenti calciatori al mondo.

Oltre a Vlahovic la Juve lavora anche al centrocampo e negli ultimi giorni ha messo nel mirino il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, da tempo desideroso di cambiare aria rispetto alla Sardegna. D’Altro canto i sardi studiano possibili alternative al giocatore e contropartite direttamente dal club bianconero.

La Juve è su Nandez, il Cagliari guarda alle possibili contropartite

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Juve punta il centrocampista uruguaiano ed il Cagliari ha le idee chiare su chi richiedere come parziale contropartita per il giocatore.

La rosea sottolinea che il ds del Cagliari Cristiano Capozucca avrebbe fatto due nomi in particolare ed avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista Ranocchia ed il brasiliano Kaio Jorge, inseguito tra l’altro anche dalla Salernitana.