Calciomercato Salernitana, dopo Diego Costa può arrivare un altro bomber

La Salernitana continua a spingere per ingaggiare subito Diego Costa: in alternativa, può arrivare un altro bomber.

Non si ferma la campagna acquisti della Salernitana. Dopo aver ufficializzato ieri l’arrivo in prestito di Luigi Sepe, il club amaranto in queste ore sta intensificando le trattative finalizzate a mettere a disposizione del tecnico Stefano Colantuono nuovi rinforzi. Tanti i giocatori nel mirino del direttore sportivo Walter Sabatini, a partire da Diego Costa.

L’attaccante si è svincolato dall’Atletico Mineriro e sta valutando le varie offerte ricevute, compresa quella dei campani che ora sperano nel grande colpo. I contatti proseguiranno ma intanto si stanno valutando una serie di possibili alternative al brasiliano. Il nome nuovo, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Olé’, è quello di Mauro Zarate.

L’ex Lazio è attualmente libero, dopo la conclusione dell’esperienza con la maglia dell’America-MG, ed intriga la Salernitana alla ricerca di una punta in grado di aggiungere qualità alla manovra della squadra e bucare in maniera regolare la porta avversaria. Intanto, appare in discesa la strada che porta a Simone Verdi.

Salernitana, in attesa di Diego Costa e Zarate ecco Verdi

Il trequartista, finito ai margini nel Torino dopo lo sbarco in panchina di Ivan Juric, ha infatti dato la propria disponibilità a trasferirsi a Salerno. Ora con il Toro va trovata la formula giusta, in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte: nulla, comunque, che possa mettere a repentaglio la buona riuscita dell’operazione.

In difesa, invece, i fari sono puntati su Federico Fazio e Radu Dragusin. L’argentino, dopo aver inizialmente snobbato le avances del club, ha cambiato idea ed è pronto a lasciare la Roma. Più difficile, invece, convincere il rumeno che conta di giocarsi alla Sampdoria le proprie carte. La Salernitana non si ferma: la rivoluzione è alle porte.